Следователи проверяют легальность частного хосписа под Тосно, в котором произошел пожар

Следователи проверяют легальность частного хосписа под Тосно, в котором произошел пожар
К счастью, в пожаре никто не погиб. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Днем во вторник, 3 ноября, в поселке Лисино-Корпус Тосненского района Ленинградской области вспыхнул частный хоспис.

К счастью, обошлось без погибших — пострадали несколько человек, серьезных травмы нет, благодаря спасателям, который сумели вовремя эвакуировать четверых человек. При этом по информации МЧС здание числится как нежилое. Этот вопрос заинтересовал правоохранительные органы.

Следователи начали проверку по факту чрезвычайного происшествия. Они намерены установить, на каком основании в хосписе оказывали услуги, кому принадлежит организация, а также проверить соответствие учреждения требованиям пожарной безопасности. После завершения всех мероприятий пожару дадут правовую оценку и, в случае выявления оснований, могут завести уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартирном пожаре в Выборге удалось спасти человека.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть пожар проверка следком тосно хоспис


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На турецком курорте в море утонула 74-летняя россиянка
В саду Фонтанного дома готовится выставка под открытым небом о юности Бродского
Туротрасли Петербурга потребуется не менее двух лет, чтобы вернуться к ...
Пассажирам петербургского метро предложили сообщать о нарушителях масочного ...
В октябре жители Петербурга утилизировали более 7,5 тонн опасных отходов
В Петербурге выясняют обстоятельства падения на подростка мраморного листа
Следователи проверяют легальность частного хосписа под Тосно, в котором ...
Путин заявил о строительстве в России новой серии ледоколов, не имеющей ...