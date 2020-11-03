Следователи проверяют легальность частного хосписа под Тосно, в котором произошел пожар

К счастью, в пожаре никто не погиб. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

К счастью, в пожаре никто не погиб. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Днем во вторник, 3 ноября, в поселке Лисино-Корпус Тосненского района Ленинградской области вспыхнул частный хоспис.

К счастью, обошлось без погибших — пострадали несколько человек, серьезных травмы нет, благодаря спасателям, который сумели вовремя эвакуировать четверых человек. При этом по информации МЧС здание числится как нежилое. Этот вопрос заинтересовал правоохранительные органы.

Следователи начали проверку по факту чрезвычайного происшествия. Они намерены установить, на каком основании в хосписе оказывали услуги, кому принадлежит организация, а также проверить соответствие учреждения требованиям пожарной безопасности. После завершения всех мероприятий пожару дадут правовую оценку и, в случае выявления оснований, могут завести уголовное дело.

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