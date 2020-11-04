Следственный комитет начал проверку после гибели пенсионеров на Красных Командиров

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту обнаружение тел двух пожилых женщин и пенсионера в доме престарелых в Петербурге.

Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу. Все произошло в доме на проспекте Красных Командиров, 93, в котором находился пансионат для инвалидов и престарелых «Наш Дом». Там на площади 100 м2 горел второй этаж и кровля.

После ликвидации возгорания сотрудники МЧС нашли тела двух женщин 92 и 84 лет, а также мужчины 89 лет. Кроме того, три человека получили травмы и были доставлены в больницу. Их состояние уточняется.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты, сотрудники МЧС и специалисты в области судебной медицины. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в следственном управлении.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала о подробностях пожара в доме престарелых на Красных Командиров.