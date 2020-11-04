В Вашингтоне неизвестные с ножом напали на американцев: четверо пострадали

Четыре человека получили ранения в результате нападения злоумышленников с ножом у Белого дома в американской столице.

По данным местной полиции, при нападении неизвестным удалось ранить троих мужчин и женщину. Пострадавших госпитализировали в больницы Вашингтона. Об их состоянии не сообщается, но известно, что ранения не угрожают жизни, передает телеканал телеканал NBC.

Сотрудники полиции организовали поиски трех подозреваемых. Правоохранители предполагают, что они могут входить в крайне правую группировку, которая поддерживает действующего президента Дональда Трампа.

Голосование на выборах в Соединенных Штатах официально завершилось в час ночи (09.00 мск). Согласно информации телеканала Fox News, кандидат от демократов Джо Байден набрал 238 голосов, а Трамп — 213. Официальные результаты станут известны после подсчета голосов во всех штатах, на это может уйти несколько дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при теракте в Вене погибли два человека.