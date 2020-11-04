Четверг в Ленобласти сдует штормовой ветер

В четверг, 5 ноября, жителей Ленобласти ждет не самая приятная погода. В прибрежных районах ветер может разогнаться до 23 м/с.

О непогоде жителей региона предупреждает ГУ МЧС России по Ленинградской области. Уточняется, что в большинстве районов 5 ноября ожидаются умеренные дожди. Во второй половине дня ветер будет дуть со скоростью до 20 м/с, а в прибрежных районах и вовсе может разогнаться до 23 м/с.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как погода влияет на заболеваемость коронавирусом. По словам профессора Натальи Пшеничной, холодная погода более располагает к передаче вируса. Это объясняется тем, что, как и в случае с простудой, низкие температуры, ветер и дождь приводят к переохлаждению организма и тем самым ослабляют иммунитет. В результате организм человека становится более восприимчивым к разным инфекциям.