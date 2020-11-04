В Кремле раскрыли темы разговора Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Одной из тем стало укрепление союзнических отношений двух стран.

Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля. Уточняется, что стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление «союзнических отношений».

Во время переговоров политики затронули и торгово-экономическую сферу. Президенты двух стран обсудили и проблематику урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии нет других друзей. Он добавил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным всегда быть друг другу надежной опорой.