Путин поддержал идею Лукашенко купить месторождение нефти в России

В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об идее купить месторождение нефти на территории РФ.

Как сообщают белорусские СМИ, Лукашенко попросил Путина рассмотреть возможность приобретения Белоруссией месторождения нефти на территории России.

Отмечается, что предложение нашло одобрение у российского президента. Предполагается, что вопрос более детально проработают во время ближайших переговоров.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Кремле раскрыли темы разговора Путина и Лукашенко. Сообщалось, что одной из тем стало укрепление союзнических отношений двух стран. Стороны также затронули и торгово-экономическую сферу, а также проблематику урегулирования нагорнокарабахского конфликта.