Трампа обвинили в использовании служебного положения на выборах

Трампа обвинили в использовании служебного положения на выборах
Президент США Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump/

Наблюдатели ОБСЕ утверждают, что действующий президент США Дональд Трамп использовал свои служебные возможности по время предвыборной кампании.

Об этом говорится в докладе, подготовленном по итогам наблюдательной миссии ОБСЕ.

Наблюдатели сделали вывод о том, что Дональд Трамп использовал свое служебное положение для получения политической выгоды, передает РИА Новости.

«В нескольких случаях создавалось впечатление, что Трамп отказывается от мирной передачи власти», — утверждают наблюдатели.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что не зафиксировала серьезных нарушений на президентских выборах, которые проходят в США. При этом предвыборный штаб Дональда Трампа делал заявления о «массовых нарушениях».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборы дональд трамп ОБСЕ США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собчак резко ответила подписчикам Instagram на критику ее богатства
Трамп заявил о победе на выборах в четырех ключевых штатах
Разработан препарат для борьбы с ожирением
Трампа обвинили в использовании служебного положения на выборах
«Отлетела метров на пять»: на проспекте Просвещения иномарка снесла девушку
Семак оценил шансы «Зенита» на плей-офф Лиги чемпионов после ничьей с «Лацио»
В США демократы завоевали большинство в Палате представителей
Эксперты назвали самый мощный смартфон