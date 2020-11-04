Трампа обвинили в использовании служебного положения на выборах

Наблюдатели ОБСЕ утверждают, что действующий президент США Дональд Трамп использовал свои служебные возможности по время предвыборной кампании.

Об этом говорится в докладе, подготовленном по итогам наблюдательной миссии ОБСЕ.

Наблюдатели сделали вывод о том, что Дональд Трамп использовал свое служебное положение для получения политической выгоды, передает РИА Новости.

«В нескольких случаях создавалось впечатление, что Трамп отказывается от мирной передачи власти», — утверждают наблюдатели.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что не зафиксировала серьезных нарушений на президентских выборах, которые проходят в США. При этом предвыборный штаб Дональда Трампа делал заявления о «массовых нарушениях».