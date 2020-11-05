Ученые рассказали, как заставить себя есть полезную еду с удовольствием

Мозг можно "перепрограммировать" на полезную еду. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Мозг можно "перепрограммировать" на полезную еду. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Ученые из США нашли способ «перепрограммировать» мозг, чтобы поглощать с удовольствием полезную еду. Открытие сделали нейробиологи.

Специалисты, наблюдая за обезьянами, пришли к выводу о том, что электрические токи способны изменить у обезьян оценку выбора – одна еда может стать привлекательнее другой.

Оказалось, что, изменяя активность нейронов, ученые могут влиять на принятие решения. Обезьян таким образом направляли к заданному выбору.

Специалисты полагают, что их открытие не только позволит людям проще придерживаться правильного питания. Полученные результаты помогут найти новые метолы лечения наркомании и других зависимостей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые из США разработали экспериментальный препарат, который позволит бороться с ожирением. Для этого они использовали специфическое антитело.