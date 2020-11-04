Трамп заявил о победе на выборах в четырех ключевых штатах

Трамп заявил о победе на выборах в четырех ключевых штатах
Президент США Дональд Трамп. Фото: pixabay.com

Действующий президент США Дональд Трамп утверждает, что одержал победу в четырех ключевых штатах. Речь идет о Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Мичигане.

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter. При этом он подчеркнул, что в Мичигане якобы было «большое число тайно вброшенных бюллетеней».

Между тем, конкурент Трампа Джо Байден заявил, что может выиграть голосов больше, чем кто-либо в истории президентских выборов в США.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Дональда Трампа обвинили в использовании служебного положения во время предвыборной кампании якобы для достижения «политической выгоды».

Об этом говорится в докладе, подготовленном по итогам наблюдательной миссии ОБСЕ. В нем, в частности, утверждается, что у наблюдателей в некоторых случаях создалось впечатление, «что Трамп отказывается от мирной передачи власти».

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