У вице-губернатора Николая Линченко появилась страница во «Вконтакте»

У вице-губернатора Николая Линченко появилась страница во &#171;Вконтакте&#187;
Фото: https://vk.com/n_linchenko

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, курирующий строительство в городе, завел страницу в социальной сети «Вконтакте».

Пресс-секретарь политика подтвердил, что Линченко действительно сам ведет этот профиль. Вероятно, вице-губернатор зарегистрировался в соцсети еще в конце октября, если судить по появившимся на странице записям и фотографиям. В частности, вице-губернатор опубликовал открытое письмо всем обманутым дольщикам ГК «Норманн», ждущих сдачи своих квартир, пишет АБН.

В публикации Линченко объясняет, какие преграды стоят на пути завершения строительства домов и сколько потребуется времени для согласования документов. Отметим, что регулярно пользуются «Вконтакте» также губернатор Александр Беглов и вице-губернатор Ирина Потехина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Потехина открыла на своей странице голосование по формату обучения школьников после каникул.

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