На Бухарестской в трамвае подрались пенсионерки

На Бухарестской в трамвае подрались пенсионерки
Одна из пенсионерок выпала из транспорта. Фото: Известия

Не уточняется, получил ли кто-то травмы и каковы причины конфликта.

Петербуржцы сегодня, 5 ноября, стали свидетелями необычного зрелища – драки двух пожилых женщин. Об этом сообщает 78.ru, предоставляя также видеозапись инцидента.

Все случилось на Бухарестской улице в трамвае. Судя по всему, обе гражданки находились в общественном транспорте, когда между ними произошел конфликт. Они не смогли решить его словами, поэтому началась драка. В ходе ссоры с рукоприкладством одна из пенсионерок выпала из трамвая и оказалась на тротуаре.

Непонятно, что стало причиной конфликта и каковы его последствия. Остается надеяться, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Просвещения драка собутыльников закончилась ножевым ранением. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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Бухаресткая улица драка пенсионерки


 

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