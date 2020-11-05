Петербург получил 1 млрд рублей на строительство Широтной магистрали

Петербург получил 1 млрд рублей на строительство Широтной магистрали
Участок Широтной магистрали пройдет от примыкания к ЗСД до Витебского проспекта. Фото: pixabay

Длина дороги составит 27,4 километра, в ее состав войдут 11 развязок.

Санкт-Петербург получил один миллиард рублей на реализацию проекта Широтной магистрали. Средства выделило Правительство России по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом сообщили в администрации города.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что реализовывать проект город будет совместно с банком ВТБ. Он добавил, что магистраль очень важна для города и поможет разгрузить дороги в южной и восточной части города, а также снизит нагрузку на мосты через Неву.

Известно, что длина дорога составит 27,4 километра, в ее состав войдут 11 развязок. Трассе начнется от ЗСД и будет иметь выход в Ленинградскую область на трассу «Кола».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов рассказал Путину о ходе строительства метро в Петербурге.

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