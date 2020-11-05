Смольный готовит новые ограничения из-за коронавируса

Смольный готовит новые ограничения из-за коронавируса
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Власти хотят защитить здоровье людей и думают над мерами, которые помогут им в этом.

В Санкт-Петербурге обдумывают ввод новых ограничений из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу вице-губернатора Евгения Елина.

Он отметил, что пока непонятно, о каких именно новых правилах идет речь, они станут известны в ближайшее время. Елин добавил, что власти стремятся сделать все, чтобы защитить здоровье людей без серьезных последствий для экономики.

«Деловой Петербург» пишет, что чиновники могут ограничить работу фуд-кортов в торговых центрах. Также могут ввести обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты Петербурга призывают Беглова вернуть часть весенних ограничений в связи со второй волной COVID-19.

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Евгений Елин ограничения по коронавирусу смольный


 

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