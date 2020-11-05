Две полосы КАД у Рябовского шоссе закроют на время ремонта

Участок петербургской Кольцевой автодороги в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют перекроют на время работ. Ограничения продлятся с 7 ноября по 7 декабря.

Об этом стало известно в четверг, 5 ноября. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Северо-Запад, в течение месяца там будут восстанавливать лакокрасочное покрытие металлоконструкций пролетных строений путепровода над основным ходом КАД.

С 7 по 21 ноября будут перекрыты первая и вторая полосы внешнего кольца КАД, а с 22 ноября по 7 декабря водители не смогут проехать по третьей и четвертой полосам. Речь идет об участке основного хода дороги.

На свободных полосах введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупреждают об ограничениях дорожного движения: они будут действовать сразу в нескольких районах города.