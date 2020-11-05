Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована после аварии на Дальневосточном

В Невском районе Петербурга перекресток не поделили две иномарки, в результате чего медики доставили в больницу двух человек: женщину и пятилетнюю девочку.

Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе городского управления МВД России. Все произошло в восемь вечера на перекрестке Дальневосточного проспекта с улицей Крыленко. Дорогу не поделили «Киа Дженезис», который вел 57-летний мужчина, и «Фольксваген Поло», за рулем которого был 39-летний водитель.

ДТП, к сожалению, не обошлось без пострадавших. Бригада скорой помощи госпитализировала двух пассажирок «Фольксвагена»: 39-летнюю женщину и девочку пяти лет. Женщина получила травмы средней тяжести, а девочка находится в тяжелом состоянии.

В МВД отметили, что ребенок находился в детском кресле и был пристегнут.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

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