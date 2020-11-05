ДТП с легковушками ограничило движение на петербургской дамбе

ДТП с легковушками ограничило движение на петербургской дамбе
ДТП на дамбе. Фото: дирекция КЗС

В четверг, 5 ноября, на петербургской дамбе произошла автомобильная авария с участием двух машин. Проезд был затруднен.

Об этом сообщили в Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга. Два легковых автомобиля не поделили дорогу на участке 130км САД КЗС Невская сторона. Это произошло около пяти часов вечера.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. На месте происшествия, судя по предоставленным дирекцией снимкам, работали сотрудники МЧС.

Авария перекрыла часть дороги: для проезда транспорта была доступна только левая полоса.

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