Турсообщество просит Беглова не продлевать коронавирусные ограничения

Туристическое сообщество Петербурга обратилось к губернатору Александру Беглову с просьбой поддержать индустрию гостеприимства в связи с гигантскими убытками на фоне пандемии COVID-19.

Как сообщили в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства, представители гостиничного бизнеса просят градоначальника не продлевать ограничения, введенные до 29 ноября. Речь идет об ограничениях времени работы заведений общепита и проведения досуговых мероприятий.

В союзе отметили, что в преддверии новогодних праздников и при наличии программы «туристического кэшбека» россияне заинтересованы в поездках в Петербург, однако из-за ограничений их заинтересованность «не преобразуется в реальные заказы».

Вице-президент Российской Гостиничной Ассоциации Алексей Мусакин отметил, что в настоящее время нет надежды на улучшение положения за счет проведения конгрессно-выставочных мероприятий, деловых поездок и посещения туристов во время каникул и праздников, что обычно держало отрасль на плаву во время сезонного спада.

Кроме того, представители туристических союзов просят отсрочить уплату налога на имущество и снизить ставку упрощенной системы налогообложения для пострадавших во время пандемии предприятий отрасли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туротрасли Петербурга потребуется не менее двух лет, чтобы вернуться к докризисным показателям.