Польша выдала России мужчину, который зарезал одноклассника 14 лет назад

По требованию российской Генпрокуратуры на родину из Польши был экстрадирован Бесик Кочалидзе, который обвиняется в убийстве 14-летней давности.

Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. Кочалидзе проходит обвиняемым по уголовному делу, открытому по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в сентябре 2006 года обвиняемый, будучи на тот момент школьником, во дворе образовательного учреждения в Москве зарезал одноклассника. Конфликт произошел из-за того, что Кочалидзе оскорбил его мать на грузинском языке, но тот понял высказывание. Кочалидзе 14 раз ударил школьника ножом. Его госпитализировали, но через месяц он скончался.

Обвиняемому удалось скрыться от правоохранительных органов. Он был объявлен в международный розыск.

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