Польша выдала России мужчину, который зарезал одноклассника 14 лет назад

Польша выдала России мужчину, который зарезал одноклассника 14 лет назад
Кочалидзе экстрадировали в Россию. Фото: pixabay

По требованию российской Генпрокуратуры на родину из Польши был экстрадирован Бесик Кочалидзе, который обвиняется в убийстве 14-летней давности.

Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. Кочалидзе проходит обвиняемым по уголовному делу, открытому по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в сентябре 2006 года обвиняемый, будучи на тот момент школьником, во дворе образовательного учреждения в Москве зарезал одноклассника. Конфликт произошел из-за того, что Кочалидзе оскорбил его мать на грузинском языке, но тот понял высказывание. Кочалидзе 14 раз ударил школьника ножом. Его госпитализировали, но через месяц он скончался.

Обвиняемому удалось скрыться от правоохранительных органов. Он был объявлен в международный розыск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Карелии задержан житель Петербурга, находящийся в федеральном розыске.

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