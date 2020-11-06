Фильм «Ведьмы» обвинили в травле людей с аномалиями конечностей

Люди с ограниченными возможностями обрушили шквал критики на фильм «Ведьмы» Роберта Земекиса, посчитав изображение конечностей у главных героинь оскорбительными.

Как сообщает Deadline, в фильме у ведьмы, которую сыграла Энн Хэтэуэй, были руки необычной формы, которая похода на эктродактильную аномалию конечностей.

Паралимпийская пловчиха из Британии Эми Маррен обратила на это внимание и заявила, что подобная репрезентация людей с особенностями может негативно повлиять на отношение к ним в обществе.

Студия Warner Bros. принесла извинения сообществу людей с ограниченными возможностями и выразила сожаление, что персонажи нового фильма вызвали такие ассоциации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чернокожую актрису выбрали на роль супруги Генриха VIII Анны Болейн.