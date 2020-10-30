Чернокожую актрису выбрали на роль супруги Генриха VIII Анны Болейн

Чернокожая актриса Джоди Тернер-Смит перевоплотится в супругу короля Англии Генриха VIII Анну Болейн в сериале, который выпустит британский канал Channel 5.

Как сообщает Deadline, сериал будет состоять всего из трех серий и по жанру будет больше напоминать психологический триллер, чем историческую драму. Сюжет основан на событиях последних месяцев жизни супруги английского короля.

Сериалу предстоит «пролить феминистский свет» на жизнь Болейн перед смертью, пишет издание, и переосмыслить ее борьбе с патриархальным обществом во времена правления Тюдоров.

В сериале также появятся такие актеры, как актеры Паапа Эссьеду (сериал I May Destroy You), Талисса Тейшейра, Аманда Бертон и Бэрри Уорд. Картину спродюсируют Файе Уорд и Ханна Фаррел.

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