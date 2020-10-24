Джаред Лето снова сыграет Джокера

Актера пригласили на съемки «Лиги справедливости» Зака Снайдера.

Актер Джаред Лето снова перевоплотиться в Джокера, на этот раз в «Лиге справедливости» Зака Снайдера. Об этом сообщает NME. Знаменитость уже играл персонажа в «Отряде самоубийц», но в фильм 2017 года, над которым работал Джосс Уиндон, он не попал.

Выход ленты с участием Лето запланирован на 2021 год. Режиссер собирается доснять некоторые сцены и наконец выпустить «режиссерскую версию» «Лиги справедливости» после того, как ушел из проекта четыре года назад из-за семейных обстоятельств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Хоакин Феникс снимется в сиквеле «Джокера» за $50 млн. Сообщается, что изначально актер отказывался от участия в съемках сиквела «Джокера», однако в последнее время он изменил свое мнение на этот счет.