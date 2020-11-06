В октябре в Петербурге сдали в эксплуатацию более 271 тысячи «квадратов» жилья

Отметим, что в прошлом году за аналогичный период было сдано 193 918 "квадратов" жилых площадей, то есть 10 домов на 4 163 квартиры с учетом индивидуального строительства. Фото: pixabay.com

Отметим, что в прошлом году за аналогичный период было сдано 193 918 "квадратов" жилых площадей, то есть 10 домов на 4 163 квартиры с учетом индивидуального строительства. Фото: pixabay.com

В течение октября 2020 года в Северной столице ввели в эксплуатацию 271 154,6 кв. м жилья, то есть 285 домов на 5 327 квартир, включая индивидуальное строительство.

Соответствующими данными поделились в городском Комитете по строительству. Лидером по вводу жилья в этом месяце стал Красносельский район, где за октябрь сдали более 109 тысяч «квадратов» жилых площадей, то есть 22 дома на 2 194 квартиры. Второе место занял Московский район, где сдано почти 70 тысяч кв. м., то есть 3 дома на 1 511 квартир. Замыкает тройку лидеров Выборгский район — за месяц там ввели в эксплуатацию немногим меньше 34 тысяч квадратных метров, то есть 21 дома и 746 квартир.

Кроме того, за октябрь в Петербурге появилось 40 объектов социальной инфраструктуры, таких как детский на 220 мест в Приморском районе, школа на 1375 учеников в Красносельском районе и станция скорой помощи в Колпино.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на фоне пандемии и нестабильной экономической ситуации петербуржцы бросились скупать недвижимость и автомобили.