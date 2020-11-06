Графитчикам Петербурга предложат 34 адреса для легального стрит-арта

В пятницу, 6 ноября, на заседании правительства Северной столицы в Мариинском дворце стало известно, что для уличного искусства в Петербурге отведут специальные места.

Городской Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласует 34 адреса, где граффити не будут закрашиваться сотрудниками коммунальных служб. В первую очередь, парламентарии надеются таким образом оградить от стрит-арта исторические здания, фасады которых страдают от рисунков.

Депутаты предложили организовать особое пространство в Петербурге, где художники могли бы выражать себя, не нарушая закон. Кроме того, ответственным ведомством будет создана экспертная комиссия, которая оценит уже существующие граффити и определит, можно ли их оставить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центральных районах города очистят от граффити фасады 220 домов.