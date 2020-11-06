Экс-замглавы Минтранса приобрел концерн «Калашников»

Бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников стал новым владельцем группы компаний «Калашников», специализирующейся на производстве оружия.

Экс-чиновник приобрел ООО «ТКХ-инвест», которому через акционерное общество «Транскмомплектхолдинг» (ТКХ) принадлежат 75% минус одна акция концерна «Калашников». О заключенной сделке в пятницу, 6 ноября, пишет «Коммерсантъ». Точная стоимость сделки неизвестна, однако собеседниками издания покупка оценивается в 1 млрд рублей.

Лушников подтвердил приобретение группы компаний и отметил, что концерн сосредоточится также на производстве гражданской продукции, в том числе, электротранспорта. Отметим, что оставшимися 25% плюс одна акция концерна владеет «Ростех». Госкорпорация при этом не намерена снижать долю владения «Калашниковым», поскольку концерн является стратегическим активом.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов увеличил расходы на строительство метро в Петербурге в следующем году.