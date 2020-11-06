Военный суд Петербурга встал на сторону офицера, который не захотел сбривать бороду по приказу начальства

Военный суд Петербурга встал на сторону офицера, который не захотел сбривать бороду по приказу начальства
Военный суд признал незаконным устный приказ командира, касающийся бритья бороды офицером. Фото: pixabay.com

Гарнизонный военный суд Петербурга вынес решение по исковому заявлению офицера, который решил оспорить устный приказ командира войсковой части о необходимости сбрить бороду.

Военнослужащий отметил, что служит по контракту более 20 лет, из которых 17 носит бороду. Он также добавил, что ношение бороды не противоречит требованиям Общевоинских Уставов Вооруженных сил РФ, не мешает носить СИЗ, использовать снаряжение и не нарушает личной гигиены, поскольку офицер ответственно ухаживает за растительностью на лице.

Кроме того, на всех фотографиях в документах, удостоверяющих личность, истец запечатлен с бородой — она, ко всему прочему, скрывает шрам, полученный в ДТП. Начальник, однако, не раз привлекал подчиненного к дисциплинарной ответственности за ношение бороды.

Представитель ответчика заявил, что отсутствие в Уставе внутренней службы прямого запрета на растительность на лице не является утверждением права военных на ношение бороды. Он утверждает, что офицер трижды был участником разбирательств из-за несвоевременного бритья. Истец, в свою очередь, попросил суд запретить командиру отдавать приказы, не имеющие отношения к военной службе. Суд встал на сторону офицера, признав незаконным устный приказ о необходимости сбрить бороду, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге к дезинфекции остановок и детских садов привлекли военнослужащих.

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