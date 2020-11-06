Опубликована статистика по смертности от COVID-19 в сентябре

Коронавирус назвали главной причиной смерти в первый месяц осени.

В сентябре 2020 года от коронавируса в России скончались 4329 человек. Еще в 870 случаях инфекция значится как предполагаемая основная причина смерти. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

Эксперты отмечают, что по сравнению с августом количество летальных исходов от коронавируса выросло. Так, в летний месяц скончались 3222 пациента.

Есть случаи, когда инфекция повлияла на развитие иных болезней, что ускорило смерть человека. Таких оказалось 1401.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вице-губернатор Елин прокомментировал новые ограничения в Петербурге. С 5 ноября власти Петербурга запретили работу фуд-кортов и детских комнат, ограничили деятельность государственных кружков и секций, настоятельно рекомендовали перевести на удаленку сотрудников в возрасте и с хроническими заболеваниями ввиду сложной эпидемиологической ситуации