Попова рассказала, где лучше встретить Новый год

Попова рассказала, где лучше встретить Новый год
Новый год лучше отметить дома. Фото: Baltphoto

Она советует россиянам провести время дома и никуда не ездить.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, где лучше отметить Новый год. Она убеждена, что в сложившейся эпидемиологической обстановке лучше всего остаться дома или поехать на дачу, чтобы провести время на свежем воздухе в кругу семьи. Об этом она заявила в эфире «России 1».

Попова объяснила, что поездки за границу лучше отложить, так как высок риск заболеть или попасть на карантин в другой стране. Она охарактеризовала текущую ситуацию напряженной, а в некоторых регионах и вовсе сложной.

Глава ведомства убеждена, что остановить распространение коронавируса можно только соблюдая все меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков признает необходимость введения дополнительных мер по коронавирусу. Он считает эпидемиологическую ситуацию в стране тревожной.

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