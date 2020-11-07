Петербург ужесточает контроль за соблюдением «коронавирусных» ограничений

В Петербурге намерены ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер, которые вводятся в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией.

Как отметил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, петербуржцев ждет «резкое ужесточение контроля», начиная с выходных. Серьезнее за соблюдением масочного режима в общественном транспорте будут следить со следующей недели.

При этом Елин пояснил, что общественный транспорт стал для петербургских властей «болезненной историей». Кроме того, особо следить за соблюдением ограничений придется в магазинах, больших торговых центрах, а также организациях общественного питания.

При этом власти обещают строго следить за работой последних после 23-х часов.

«Будем ходить по улицам вместе полицией, с Роспотребнадзором и предпринимать там самые серьезные меры», — заметил Елин, говоря о барах и ресторанах.

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