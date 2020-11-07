Студия Warner Bros. извинилась за фильм «Ведьмы»: его раскритиковали инвалиды

У главных героинь необычные конечности и некоторые приняли происходящее на свей счет.

Люди с ограниченными возможностями осудили создателей фильмы «Ведьмы». Их не устроило то, как изображены героини – у них как будто присутствуют физические нарушения, похожие на эктродактильную аномалию конечностей. Инвалиды считают, что это может отрицательно повлиять на отношение к ним в обществе. Об этом пишет Deadline.

Студия Warner Bros. извинилась и подчеркнула, что не хотела добиваться таких ассоциаций. Создатели фильма отметили, что опирались на образы из книги – там у ведьм вместо ногтей были когти, а ноги были квадратными и без пальцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кингисеппе задушили и добили ножом инвалида-колясочника.