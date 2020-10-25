В Кингисеппе задушили и добили ножом инвалида-колясочника

В Кингисеппе задушили и добили ножом инвалида-колясочника
Инвалида-колясочника убили в собственной квартире. Фото: pixabay

В Ленинградской области местная полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве инвалида-колясочника.

Утром 24 октября полиция получила жалобу от соседей убитого. Они жаловались на шумную компанию в квартире одного из домов по улице Химиков, сообщает 47news.

Полиция прибыла по указанному жильцами адрес и обнаружила в квартире 56-летнего хозяина жилища, инвалида-колясочника. Предварительно, мужчину пытались задушить, а на его груди было зафиксировано ножевое ранение. Рядом с телом полицейские насчитали более 20 окурков и один полиэтиленовый пакет.

Предполагаемый преступник был пойман в тот же день. 49-летнего задержали в квартире дома по улице Жукова. Предполагается, что они выпили, а после мужчина напал на хозяина, зарезал и задушил.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали разыскиваемого Интерполом украинца, убившего супругов.

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