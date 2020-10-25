В Петербурге поймали разыскиваемого Интерполом украинца, убившего супругов

В Северной столице полицейские задержали 25-летнего приезжего из Украины, которого разыскивали в рамках дела о двойном убийстве.

Украинец был объявлен в международный розыск после убийства супружеской пары. Он был пойман петербургской полицией у дома №34 по Среднему проспекту на Васильевском острове. Его бегал от правосудия с 2018 года, пишет «Мойка78».

По данным следствия, в феврале 2018 года он убил ножом пожилую пару, проживающую в украинском селе в Днепровской области. Зарезав пенсионеров, он похитил деньги и золотые украшения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гашека задержали иностранцев, напавших на повара в кафе на Космонавтов. Угрожая 22-летнему повару предметом, похожим на пистолет, они похитили из кассы 2,9 тысячи рублей и скрылись с места преступления.