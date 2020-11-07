В Московской области при жесткой посадке самолета погибли два человека

Самолет совершил неудачную посадку в поле.

Сегодня, 7 ноября, в Подмосковье произошла неудачная посадка легкомоторного самолета. В результате погибли два человека. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах.

По предварительным данным, пилот совершил аварийную посадку в поле возле поселка Чкаловский. Что стало причиной – не уточняется. Два человека получили серьезные травмы и скончались на месте происшествия.

Специалисты выясняют обстоятельства инцидента, пока что подробности не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в самолете Sukhoi SuperJet-100 рейса Воронеж – Москва сработал датчик неисправности. Известно также, что датчик подал сигнал примерно спустя 50 минут после вылета самолета.