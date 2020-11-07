В Осиновой Роще обнаружили семь снарядов времен ВОВ

Их нашли во время инженерных работ. Все опасные предметы уже вывезли на полигон.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последние сутки нашли 13 снаряд времен Великой Отечественной войны. Сразу семь из них обнаружили во время инженерных работ в Осиновой Роще, а остальные – на местах боев. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Известно, что все боеприпасы были вывезены на полигон для дальнейшей ликвидации. Часть из них были сильно повреждены коррозией. К счастью, никто не пострадал, а ведь такая находка может быть по-настоящему опасной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что боеприпас времен войны нашли у администрации Московского района. На место происшествия вызвали экстренные службы. Специалисты выяснили, что обнаруженным предметом является артиллерийский снаряд времен войны.