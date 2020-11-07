В России за повторное вождение в пьяном виде планируют лишать машин

У пьяных водителей будут забирать транспортные средства. Фото: pixabay

У пьяных водителей будут забирать транспортные средства. Фото: pixabay

Повторное вождение в нетрезвом виде может обернуться для водителей лишением транспортного средства. Такое предложение внес глава МВД России Владимир Колокольцев.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Владимира Колокольцева в эфире телеканала «Россия-1».

По словам главы МВД России, данная мера является вынужденной, так как большое количество нарушений на дорогах связано с тем, что водители садятся за руль транспортного средства в нетрезвом виде, а многие делают это повторно.

«Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде», – заявил Владимир Колокольцев.

Отмечается, что данную поправку могут внести в Кодекс об административных правонарушениях.

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