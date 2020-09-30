В Петербурге готовят новые правила для регистрации таксистов

В Петербурге прорабатывают проект постановления в сфере поддержки бизнеса, принимающего участие в городских перевозках. С соответствующей инициативой выступил комитет по транспорту.

Так, благодаря нововведениям, все компании такси и зарегистрированные как ИП перевозчики смогут получить регистрацию в кратчайшие сроки без доплат. Речь идет только о тех компаниях, которые уже прошли проверки.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на комитет, предлагается отказаться от оплаты 320 рублей за оформление разрешительных документов, а также перейти на электронный документооборот и сократить срок на выдачу разрешений с 30 до 10 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что такси в Петербурге подключат к системе «Безопасный город» для борьбы с нелегалами.