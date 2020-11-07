Коронавирус в Москве унес жизни еще 74 пациентов

Коронавирус в столице России продолжает набирать обороты и уносить жизни пациентов. Общее число летальных исходов с новой инфекцией превысило 7 тыс. человек.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге инфекция забрала жизни 74 пациентов. Кроме этого, общее число смертей в столице составило 7 289 пациентов.

Напомним, что до этого за прошедшие сутки коронавирус забрал жизни 75 человек. У каждого из этих пациентов был положительный тест на инфекцию, а диагноз значился как «пневмония».

В России на данный момент заболеть вирусом смогли более 1,7 млн человек. Более 1,3 млн из них смогли выздороветь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у переболевших коронавирусом был выявлен новый симптом. Пациенты ощущают постоянный звон в ушах.