В Бразилии более 22 тысяч человек заразились Covid-19 за сутки

Вторая волна коронавирусной инфекции набирает обороты во всем мире. В Бразилии за прошедшие сутки выявлено больше случаев заражения, чем в России. Число инфицированных превысило 22 тыс. человек.

Как сообщает RT со ссылкой на министерство здравоохранения страны из Южной Америки, в Бразилии за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 22 380 пациентов. Общее число заразившихся за весь период пандемии превысило 5,6 млн человек.

Отметим, что смертью болезнь закончилась для 162 269 пациентов, а выздороветь смогли – 5 064 344 человека.

На данный момент Бразилия сохраняет третье место по заболеваемости новой инфекцией. Выше нее только Соединенные штаты и Индия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что норки заразились коронавирусом в шести странах. Вирус у животных был выявлен в Дании, Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции.