Американские СМИ признали победу Байдена на выборах президента

В Соединенных Штатах местные телеканалы признали, что в штате Невада, в котором были некоторые трудности с подсчетом голосов, победу в президентских выборах одержал Джо Байден.

Об этом сообщили телеканалы CNN и NBC, подтверждая прогноз телеканала Fox News. Последний был первым средством массовой информации, который с уверенностью заявлял о победе Байдена над республиканцем Дональдом Трампом. Вместе с этим, ведущие СМИ пишут, что Байден также победил в Пенсильвании и гарантировал себе 270 голосов выборщиков, необходимые для становления президентом.

По данным CNN и NBC, Байден уже заручился поддержкой 279 выборщиков. Но Fox News заявляет о 290 голосах. Другие авторитетные СМИ также признают лидерство демократа.

Байден уже объявил, что победил на выборах. Трамп не признал его победы и заявил, что будет судиться, поскольку, как он полагает, при выборах были допущены многочисленные нарушения со стороны демократов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отношение США к России с приходом Байдена не станет лучше, считает эксперт.