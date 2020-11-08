На Украине мужчина убил и порезал нескольких человек

На Украине мужчина убил и порезал нескольких человек
В качестве орудия мужчина использовал нож. Фото: unsplash.com

В Кривом Роге, что в Днепропетровской области Украины, мужчина устроил нападение на прохожих. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полицию Днепропетровской области. При нападении на случайных прохожих злоумышленник использовал нож. Ему удалось ранить 10 человек: двое мужчин получили смертельные ранения, остальные восемь госпитализированы в медучреждение. В полиции отметили, что один из пострадавших — мальчик восьми лет. Об их состоянии не сообщается.

Нападавшего уже задержали, им оказался 37-летний горожанин. По факту случившегося украинские правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Каковы мотивы злоумышленника – не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Пулковском мужчина с ножом избил соседку и отобрал у нее 5 тыс. рублей.

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