На Украине мужчина убил и порезал нескольких человек

В Кривом Роге, что в Днепропетровской области Украины, мужчина устроил нападение на прохожих. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полицию Днепропетровской области. При нападении на случайных прохожих злоумышленник использовал нож. Ему удалось ранить 10 человек: двое мужчин получили смертельные ранения, остальные восемь госпитализированы в медучреждение. В полиции отметили, что один из пострадавших — мальчик восьми лет. Об их состоянии не сообщается.

Нападавшего уже задержали, им оказался 37-летний горожанин. По факту случившегося украинские правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Каковы мотивы злоумышленника – не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Пулковском мужчина с ножом избил соседку и отобрал у нее 5 тыс. рублей.