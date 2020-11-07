На Пулковском мужчина с ножом избил соседку и отобрал у нее 5 тыс. рублей

Потерпевшая заявила, что гражданин не раз угрожал ей.

В Московском районе женщина пожаловалась на агрессивного соседа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Пулковском шоссе. По непонятной причине мужчина разозлился на 53-летнюю соседку и пришел к ней с ножом. Он избил гражданку, отобрал у нее пять тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов, которые задержали подозреваемого. Каковы мотивы обвиняемого – не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Петербургом таксист избил и изнасиловал землячку из Узбекистана. Женщине удалось сбежать, позвав на помощь двух прохожих. Мигрант поспешил скрыться.