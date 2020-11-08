Петербургские больницы начали использовать вторую партию вакцины от COVID-19

Этой осенью в Северной столице началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Первую поставку препарата Петербург получил в октябре, недавно в город завезли вторую партию.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на городской комитет по здравоохранению, вакцины со второй поставки начали активно применять с четверга, 5 ноября. В пресс-службе добавили, что по данным на 6 октября, вакцину от коронавируса получили 23 человека.

В комздраве объяснили, что вторая партия вакцин, в которой 400 доз, с октября находилась на фармацевтической базе. После ее доставили в городские больницы. Как отметили в комздраве, партия будет «быстро израсходована».

В третьей партии вакцины будет 4 тысячи доз. Когда она придет — пока не известно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус обследовали еще 34,2 тыс. человек.