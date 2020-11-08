Байден объявил о своей победе на президентских выборах в США

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден обратился к нации и сообщил о своей победе по предварительным итогам подсчета голосов.

«Мы победили на этих выборах с максимальным количеством голосов — 74 миллиона», — торжественно заявил Байден в ходе своего выступления в городе Уилмингот в штате Делавэр.

Его выступление транслировали местные телеканалы. Участие в мероприятии также принимала кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис, которая может стать первой в истории женщиной вице-президентом.

Демократ призвал не относиться к оппонентам-республиканцам с ненавистью, оставить в прошлом грубость и объявить перемирие. Среди своих главных целей на посту президента он назвал борьбу с расизмом и реализацию нового плана по борьбе с COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские СМИ признали победу Байдена на выборах президента.