Погиб как герой: стали известны подробности крушения самолета с ведущим НТВ

Погиб как герой: стали известны подробности крушения самолета с ведущим НТВ
Ведущий НТВ скончался. Фото: https://www.instagram.com/koltovoy/

Очевидец уверяет, что Колтовой до последнего боролся за свою жизнь.

В Подмосковье накануне, 7 ноября, произошла жесткая посадка легкомоторного самолета, на борту которого находились ведущий НТВ Александр Колтовой и его супруга. Оба погибли. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности двигателя. Об этом пишет РИА Новости.

Очевидец, который наблюдал за аварией, заявил, что пилот вел себя героически – он делал все, чтобы увести самолет от жилых домов, дорог и линии электропередач, чтобы не пострадали люди.

«Не знаю, что они ощущали в последний момент, когда понимали, что самолет падает. Скорость низкая, он уже неуправляемый — раз и в землю воткнулся»,

— заявил очевидец в комментарии телеканалу «360».

Сразу после падения на землю борт загорелся, поэтому ни у Колтового, ни у его жены не было шансов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура начала проверку после гибели ведущего НТВ Колтового при крушении самолета.

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