Прокуратура начала проверку после гибели ведущего НТВ Колтового при крушении самолета

В субботу, 7 ноября, в Московской области легкомоторный самолет произвел жесткую посадку, из-за которой скончались два человека на борту воздушного транспорта. По факту данного проишествия Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, на данный момент на место инцидента выехал заместитель прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко.

Напомним, что предположительно авария могла произойти из-за отказа двигателя на самолете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ведущий Александр Колтовой НТВ скончался после крушения самолета в Подмосковье.

Сообщалось, что вторым человеком на борту была его жена, но данную информацию уже опровергли. Личность погибшей уточняется.

За штурвалом транспортного средства находился сам ведущий.