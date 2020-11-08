Жители больших городов России не доверяют вакцине от коронавируса

Жители больших городов России не доверяют вакцине от коронавируса
Россияне боятся последствий от вакцины. Фото: Pixabay.com

Многие из них откажутся от укола, но есть и те, кто согласен прививаться.

В крупных городах России провели исследование, чтобы выяснить отношение граждан к вакцинации от коронавируса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные сервиса по поиску работы Superjob.

Многие жители Москвы и Санкт-Петербурга отметили, что не хотят ставить укол, а вот сибиряки и уральцы в целом не против. Процент противников вакцинации почти во всех городах довольно высок.

Те, кто не против укола, хотят поскорее привиться и вернуться к нормальной жизни. Другие отмечают, что не имеют желания быть «подопытными кроликами». Не все россияне верят в эффективность препарата и боятся непредвиденных последствий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург приедет руководство Минздрава из-за нестабильной ситуации с коронавирусом.

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