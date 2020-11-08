Мелания Трамп хочет развестись после выборов в США

Жена действующего президента Америки давно хочет разорвать отношения с ним.

Жена действующего президента США Дональда Трампа Мелания хочет развестись с ним сразу после оглашения итогов выборов. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на экс-помощницу семьи.

Источник уверяет, что Мелания давно задумывалась о расставании, но не спешила, так как боялась влиятельного мужа. Она понимала, что у Трампа будет меньше власти, когда он проиграет выборы, и тогда можно будет уходить. Другая помощник говорит, что Мелания и Дональд Трамп никогда не любили друг друга и их брак можно считать выгодной сделкой.

Сама Мелания не раз рассказывала, как она счастлива в браке. Журналисты убеждены, что ей просто ничего другого и не остается, ведь у них с супругом есть брачный договор.

Пока что официальной информации не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп потребовал «остановить мошенничество» на президентских выборах.