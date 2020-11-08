«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги с «Краснодаром». Игра завершилась со счетом 3:1.

Команды встретились на «Газпром Арене» сегодня, 8 ноября. На 16-й минуте нападающий «Краснодара» Маркус Берг открыл счет. Сравнять положение петербургской команде удалось на 64-й минуте — постарался Далер Кузяев. На 79-й минуте Артем Дзюба смог вывести «Зенит» вперед. До этого вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отразил его пенальти. Уже в компенсированное время Алексей Сутормин забил третий гол.

«Зенит» поднялся на второе место в таблице РПЛ с 30 очками. Лидирует ЦСКА, у которого 31 балл.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак рассказал об отношении Дзюбы к интимному видео. Речь идет о ранее появившемся в сети ролике, где мужчина, напоминающий форварда сине-бело-голубых, занимается самоудовлетворением на камеру.