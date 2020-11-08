Дочь Глюкозы выгнали из элитной гимназии за неформальное поведение

Старшая дочь певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) и бизнесмена Александра Чистякова Лидия теперь не будет учиться в элитной гимназии из-за бунтарского характера. Об этом рассказал отец девочки.

Муж российской певицы отметил, что их 13-летнюю дочь выгнали из учебного заведения за «неординарность».

Как сообщил телеканал НТВ, Чистяков добавил, что сейчас девочку приняли в другую школу, где учится внучка певицы Ларисы Долиной. Это же учебное заведение окончила и дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Глюкозу заподозрили в употреблении наркотиков после пошлых танцев на вечеринке. Звезда активно танцевала и прижималась к мужчине, поглаживая его по груди, а затем и вовсе недвусмысленно засунула ему палец в рот.