«Ошибки совершают все»: Семак прокомментировал ситуацию с Дзюбой

Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак высказался о невызове форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы в сборную России, который ранее оказался в центре скандала из-за интимного видео.

По его словам, личная жизнь Дзюбы не имеет никакого отношения к играм «Зенита».

«Ошибки совершают все», — заявил главный наставник зенитовцев.

Как сообщили «РИА Новости», Семак добавил, что ничего особенного в том, что капитанская повязка досталась Ловрену, нет, поскольку она выдается разным игрокам в зависимости от матча.

Напомним, футболист не поедет на ноябрьские игры национальной команды из-за того, что в интернете появилось видео интимного характера с его участием. Речь идет о ранее появившемся в сети ролике, где мужчина, напоминающий форварда сине-бело-голубых, занимается самоудовлетворением на камеру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» одержал победу в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром». Один гол забил Артём Дзюба.