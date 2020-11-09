Роспотребнадзор посоветовал ежедневно убираться дома из-за коронавируса

В прихожей можно поставить флакон с антисептиком для рук. Фото: unsplash

В прихожей можно поставить флакон с антисептиком для рук. Фото: unsplash

Специалист Роспотребнадзора порекомендовала проводить ежедневную уборку дома в связи с рисками заражения коронавирусом, который могли принести из общественных мест и общественного транспорта.

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала РИА Новости, что при уборке следует использовать дезинфицирующие средства, даже если дома нет зараженных коронавирусом.

Особое внимание при уборке следует уделить прихожей, где нужно обрабатывать ручки дверей и ключи. В прихожей можно поставить флакон с антисептиком, чтобы по возвращении домой можно было продезинфицировать руки.

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